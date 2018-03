Ein Gratisschein pro Aktie: Anlagenbauer Dürr will erneut Gratisaktien begeben

MünchenDer württembergische Lackieranlagen-Hersteller Dürr will seine Aktien leichter handelbar machen. Deshalb sollen die Aktionäre für jeden ihrer Anteilsscheine eine Gratisaktie ins Depot gebucht bekommen. Am Eigenkapital selbst ändert sich damit nichts. Über einen entsprechenden Antrag soll auf der Hauptversammlung am 9. Mai entschieden werden.