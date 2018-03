Einschätzung von Goldman Sachs AM: Treasury-Renditen steigen laut Goldman Sachs auf bis zu 3,5 Prozent

Die US-Notenbank werde die Zinsen in diesem Jahr wahrscheinlich vier Mal erhöhen, entgegen dem Konsens von rund drei Mal, sagt Philip Moffitt, Asien-Pazifik-Chef im Bereich Fixed Income in Sydney. Die Renditen würden auch deshalb steigen, weil die Fed die Bestände an Treasuries abbaut, die sie durch die quantitative Lockerung (QE) erworben hat.