Emirates Global Aluminium: Aluminiumriese aus Golf-Emiraten soll noch 2018 an die Börse

Abu Dhabi

Der Aluminiumriese Emirates Global Aluminium (EGA) steht offenbar noch in diesem Jahr vor einem Börsengang. Abhängig von den Bedingungen am Markt solle EGA noch 2018 ein börsennotiertes Unternehmen werden, sagte Konzernchef Abdulla Kalban am Dienstag zu Reuters. Früheren Angaben eines Insiders zufolge soll ein Anteil von zehn bis 15 Prozent verkauft werden. Das Unternehmen war 2013 aus dem Zusammenschluss zweier staatlicher Firmen in Dubai und Abu Dhabi hervorgegangen. Mit einem Unternehmenswert von damals rund 15 Milliarden Dollar stieg der Konzern zu einem der größten der Branche auf.