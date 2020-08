Emission: Knaus-Tabbert gibt bald Startschuss für Börsengang

Der bayerische Wohnmobil-Hersteller Knaus-Tabbert macht Finanzkreisen zufolge mit seinen Börsenplänen Ernst. Die Nummer drei in Europa wolle bereits in der kommenden Woche - pünktlich zur „Caravan"-Messe in Düsseldorf - den offiziellen Startschuss für die geplante Emission geben, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.