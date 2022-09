Ende des Tankrabatts Der Ölpreis fällt – warum steigen die Benzinpreise trotzdem?

Die Ernüchterung an der Zapfsäule ist groß. Kaum war der Tankrabatt der Bundesregierung am Mittwochabend ausgelaufen, stiegen die Preise für Benzin und Diesel massiv. Laut Angaben des ADAC kostete ein Liter Superbenzin E10 am Donnerstagvormittag im Schnitt rund 25 Cent mehr als noch am Vortag. Beim Diesel waren es immerhin 10 Cent mehr je Liter.