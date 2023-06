Ende einer Ära Tschüss, Libor!

Ersetzt wird der Libor durch sogenannte Risk-Free Rates (RFRs), alternative risikofreie Zinssätze. Sie beruhen, anders als der Libor, auf realen Transaktionsdaten und weisen eine Laufzeit von nur einem Tag auf. Je nach Währung tragen sie unterschiedliche Namen. In den USA heißt der neue Referenzzins Sofr, für Secured Overnight Financing Rate. Grob gesagt gibt er an, wie viel es kostet, sich über Nacht Bargeld zu leihen, das mit US-Staatsanleihen besichert ist. Veröffentlicht wird der Sofr von der US-Notenbank Fed. In Großbritannien heißt der Libor-Nachfolger Sonia (Sterling Overnight Index Average), in der Schweiz Saron (Swiss Average Rate Overnight), in Japan Tonar (Tokyo Overnight Average Rate).