 Energieminister Alexander Nowak: Russland rechnet mit Stabilisierung der Ölpreise in erster Hälfte 2019

MoskauDer russische Energieminister Alexander Nowak geht von einer Stabilisierung der Ölpreise in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres aus. „Ich glaube, dass in der ersten Hälfte dank der gemeinsamen Anstrengungen, die Opec-Staaten und Nicht-Opec-Staaten im Dezember vereinbart habe, die Situation stabiler und ausgewogener wird“, sagte der Minister am Dienstag im Sender Rossiya-24 TV.