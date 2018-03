Engelmanns Eigenhandel: Schuld und Schulden in der Euro-Krise

Hinzu kommt, dass mehr und mehr Flughäfen Shopping Centern gleichen. Geschäft reiht sich an Geschäft, eine Edelboutique neben der anderen - man könnte sich durchaus auf der Goethestrasse, der Maximilianstrasse oder Old Bond Street wähnen. Der bunten Glitzerwelt des Konsums entkommt niemand. Zwar kenne ich kaum einen Menschen, der sich ausgerechnet an einem Flughafen eine teure Uhr, einen neuen Anzug oder einen Computer kauft; auch dürfte jeder, der den Taler wert sein will und deshalb den Pfennig ehrt, die völlig überteuerten Lebensmittel meiden, die an Flughäfen angeboten werden. So mancher Imbiss müsste in der Apothekenrundschau schon als gesundheitsgefährdend eingestuft werden, denn wer für ein Sandwich und eine kleine Flasche Wasser acht Euro berappen muss, der riskiert, dass ihm schon der erste Bissen im Halse stecken bleibt.