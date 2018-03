US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich zuletzt „vorsichtig hoffnungsvoll“ geäußert, dass man sich im Streit um Strafzölle einigen könnte. Am New Yorker Aktienmarkt gab es daraufhin am Montag hohe Kursgewinne und auch in Fernost standen die Ampeln auf grün. „Diesen Strohhalm nahmen die Schnäppchenjäger dankend an und griffen bei Aktien beherzt zu“, schrieb die Postbank in einem Marktkommentar.