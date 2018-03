EQT VIII: Finanzinvestor EQT sammelt 10 Milliarden Euro für neuen Fonds ein

Auf der Suche nach Rendite rennen Profi-Investoren wie Versicherer und Pensionsfonds den Private-Equity-Häusern die Türen ein. Das reichlich vorhandene Kapital treibt die Bewertungen für Unternehmen in die Höhe. Viele Finanzinvestoren tun sich daher schwer, das Geld profitabel in neue Unternehmensbeteiligung zu investieren. Weltweit liegen Hunderte Milliarden Dollar ungenutzt in Private-Equity-Fonds.