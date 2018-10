Erneuerbare Energien Französische Solarfirma Neoen wagt sich aufs Börsenparkett

DüsseldorfDer französische Betreiber von erneuerbaren Kraftwerken Neoen will an die Börse und sich so frisches Kapital für seine Expansion besorgen. Für 16 bis 19 Euro sollen die Aktien angeboten und so 640 Millionen Euro eingenommen werden, wie die Firma am Montag ankündigte. Die Angebotsfrist laufe vom 4. bis 15. Oktober. Der endgültige Preis werde am 16. Oktober festgelegt. Ein informeller Handel an der Euronext solle dann einen Tag später erfolgen, das offizielle Debüt am Pariser Aktienmarkt ist für den 19. Oktober geplant.