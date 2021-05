Ethereum-Blockchain Krypto-Kunst, Computerkatzen, Klopapier: Wo NFTs schon heute die Preise treiben

Dass inzwischen sogar schon der Toilettenpapierhersteller Charmin eigene NFT-Kunst als Marketingaktion versteigert, sollte allerdings zu denken geben. Die teuerste der auf sieben Stück limitierten Klopapierrollen-Animationen zeigt abwechselnd eine Toilettenpapierrolle und einen blinkenden Emoji-Kackhaufen. Im Hintergrund steht: „Enjoy the go“, was so viel wie „Genieße den Toilettengang“ bedeutet.“ Kunst ist frei – auch in der Kryptowelt.



