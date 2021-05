Ethereum-Blockchain Krypto-Kunst, Computerkatzen, Klopapier: Wo NFTs schon heute die Preise treiben

Mit den NFTs gelingt nun, was es im Internet bislang nicht gab: eine echte Verknappung digitaler Inhalte. Denn bei einem NFT verwandeln die Macher virtuelle Güter über die Ethereum-Blockchain in einzigartige und fälschungssichere Sammlerstücke.



Das Prinzip dahinter funktioniert so: Die Blockchain schreibt jedem Gut eine eindeutige Kennung zu, indem sie es wie eine Münze mit einer einzigartigen Token-Nummer prägt. Das gibt den virtuellen Assets einen Seltenheitswert, den die per Rechtsklick beliebig vervielfältigbaren Internet-Inhalte bisher nicht hatten. Zudem lässt sich einsehen, wer die Rechte an den jeweiligen Inhalten besitzt. Und die Blockchain-Technologie verhindert, dass diese Informationen verfälscht werden. Jede Nutzung dieser Inhalte ist dann vom Besitzer kontrolliert.