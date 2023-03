Ethereum-Kurs (ETH) aktuell Ether fällt unter 1700-Dollar-Marke

Nach Bekanntgabe der US-Inflationszahlen für Februar war Ether am Vortag in der Spitze auf knapp 1800 Dollar gestiegen und markierte damit ein neues Jahreshoch. Am Vormittag gab die zweitgrößte Kryptowährung dann wieder einen Teil der jüngsten Gewinne ab und fiel unter die Marke von 1700 Dollar. Diese Marke war bereits im Februar mehrfach eine starke Resistenzzone. Aktuell notiert Ether knapp unterhalb dieser wichtigen Marke bei rund 1690 Dollar (Stand: 11:40 Uhr) und verzeichnet damit im 24-Stunden-Vergleich ein Plus von nur noch 0,5 Prozent. Auf Wochensicht liegt der Kurs aber weiterhin mehr als acht Prozent in der Gewinnzone.