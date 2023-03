Ethereum-Kurs (ETH) aktuell Ether gewinnt zweistellig und steigt in der Nacht auf 1700 Dollar

Die Insolvenz der Silicon Valley Bank führte zu einem Rückschlag an den Börsen in den USA und Europa, während sich die Kursrallye auf dem Kryptomarkt beschleunigte. Ether reagierte mit zweistelligen Gewinnen auf die Entwicklungen in den USA und war in der Nacht in der Spitze auf nahezu 1700 Dollar gestiegen, gab dann aber einen geringen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Aktuell notiert der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung bei rund 1675 Dollar (Stand: 9:22 Uhr), verzeichnet damit im 24-Stunden-Vergleich ein Plus von 3,8 Prozent und liegt damit nur noch knapp unterhalb des bisherigen Jahreshochs von 1732,80 Dollar. Dieses erreichte Ether am 16. Februar.