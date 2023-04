Ethereum-Kurs (ETH) aktuell Ether hält sich oberhalb der 2100-Dollar-Marke

Anleger sind gespannt auf die nächste Sitzung der US-Notenbank Fed, bei der das weitere Vorgehen in der Zinspolitik bekanntgegeben wird. Im März hatte die Fed den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben, aber ihre nächsten Schritte offen gelassen. Fed-Chef Jerome Powell deutete an, dass weitere Zinserhöhungen „angemessen sein könnten”, was viele Investoren als positives Signal sehen. Denn: Es könnte darauf hindeuten, dass die Fed bald mit ihren Zinserhöhungen fertig ist. Einige Ökonomen glauben, dass die Zinsanhebung im März der letzte Zinsschritt in diesem Zyklus war. Die Hoffnung auf eine entspanntere Zinspolitik treibt auch die Kursentwicklung von Kryptowährungen wie Ether an. Das nächste FOMC-Meeting der Fed findet am Mittwoch, den 3.Mai 2023, statt.