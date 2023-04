Ethereum-Kurs (ETH) aktuell Ether nähert sich der 1900-Dollar-Marke

Am Donnerstag fand die abschließende Abstimmung zur „Markets in Crypto Assets”-Regulierung, auch bekannt als „MiCA“, im EU-Parlament statt. Das Parlament hat sich nun geeinigt. Die Verabschiedung soll am folgenden Freitag erfolgen. Die MiCA-Richtlinie orientiert sich an der Anlegerschutzrichtlinie Mifid und stellt den Beginn der Regulierung von Kryptowährungen in der EU dar. Gleichzeitig wird im Europäischen Parlament die umstrittene Geldwäscheverordnung „Transfer of Funds“ diskutiert, die ein Verbot der Self-Hosted Wallets vorsah, aber nach kontroversen Debatten zurückgezogen wurde.