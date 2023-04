Ethereum-Kurs (ETH) aktuell EU-Parlament beschließt „MiCA”-Regulierung – Ether unter 2000 Dollar

Am Donnerstag fand die abschließende Abstimmung zur „Markets in Crypto Assets”-Regulierung, auch bekannt als „MiCA“, im EU-Parlament statt. Die Verabschiedung soll am folgenden Freitag erfolgen. Die MiCA-Richtlinie orientiert sich an der Anlegerschutzrichtlinie Mifid und stellt den Beginn der Regulierung von Kryptowährungen in der EU dar. Gleichzeitig wird im Europäischen Parlament die umstrittene Geldwäscheverordnung „Transfer of Funds“ diskutiert, die ein Verbot der Self-Hosted Wallets vorsah, aber nach kontroversen Debatten zurückgezogen wurde. Das Ziel der MiCA-Regulierung ist es, für Anleger mehr Transparenz und Sicherheit im Handel mit Kryptowährungen zu schaffen. Die neuen Vorschriften werden jedoch erst ab 2024 europaweit in Kraft treten. Unternehmen, die entsprechende Dienstleistungen anbieten, müssen dann unter anderem Transparenz- und Offenlegungspflichten für die Emission und den Handel von Kryptowerten erfüllen. Die neue Regelung betrifft verschiedene Bereiche des Krypto-Marktes, einschließlich Utility-Token, Stablecoins und der Verwahrung von Kryptowährungen wie Bitcoin. Kryptodienstleister benötigen künftig eine Lizenz, um im gesamten EU-Raum tätig zu sein. Die Überwachung der Anbieter hängt von der Anzahl der Nutzer ab. Unternehmen mit mehr als 15 Millionen Nutzern werden von der ESMA oder der EBA beaufsichtigt, während Unternehmen mit einer geringeren Nutzerzahl von nationalen Behörden kontrolliert werden.