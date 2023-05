Ethereum-Kurs (ETH) aktuell Fed erhöht US-Leitzins trotz Bankenkrise um 0,25 Prozentpunkte

In der vergangenen Woche geriet die First Republic in Turbulenzen. Der Aktienkurs der Bank fiel um bis zu 75 Prozent und wurde zeitweise an den US-Börsen ausgesetzt. Allerdings spiegelt dieser Kursverfall nicht das volle Ausmaß der Probleme wider, mit denen sich das Geldhaus seit Jahresbeginn konfrontiert sah. Im Januar lag der Aktienkurs noch bei 123 Dollar, doch am Freitag erreichte die Aktie ein neues Allzeittief von 3,09 Dollar - ein dramatischer Kapitalverlust. Um eine drohende Pleite abzuwenden, wird die First Republic nun von der US-Großbank JP Morgan Chase für 93 Milliarden Dollar übernommen. Dies erinnert an ähnliche Ereignisse wie den Untergang der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank im März.