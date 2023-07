Ethereum-Kurs (ETH) aktuell Inflation in den USA liegt im Juni bei 3,0 Prozent

Der Merge von Proof of Work auf Proof of Stake ist erfolgreich abgeschlossen. Fortan setzt Ethereum auf ein neues Konsensverfahren. Die Ethereum Foundation will damit den Energieverbrauch der Kryptowährung drastisch senken, da die Miner im Ethereum-Kosmos nun nicht mehr benötigt werden. Fortan bestätigen sogenannte Validatoren Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain. Kritiker sehen darin einen Schritt zu mehr Zentralisierung, denn um als Validator zu gelten müssen mindestens 32 Ether gestaked werden, die auf Basis des aktuellen Etter-Kurses einen Gegenwert von mehr als 40.000 Dollar haben. Validatoren würden folglich große Börsen bevorzugen, die ihre Macht innerhalb des Systems ausbauen würde, so Kritiker.