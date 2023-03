Ethereum-Kurs (ETH) aktuell Mehr neue US-Jobs als erwartet – Ether um 1400 Dollar

Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde am gestrigen Montagabend in seiner Wohnanlage am Rande von Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, festgenommen. Die Staatsanwälte des südlichen Bezirks von New York haben den Gründer der Skandal-Kryptobörse strafrechtlich angeklagt. Das bestätigten sie auf Twitter bestätigten. Der Grund: Verstöße finanzieller Art. Was genau die Staatsanwaltschaft SBF vorwirft, ist noch unklar. Die Anklageschrift soll am Dienstag entsiegelt werden.