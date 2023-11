Ethereum-Kurs (ETH) aktuell Nach Binance: US-Börsenaufsicht SEC zerrt Kraken vor Gericht

Trotz eines allgemeinen Rückgangs der Vermögenspreise und dem Zusammenbruch mehrerer großer Unternehmen setzen Banken weiterhin auf den Ausbau ihrer Kryptosysteme. Unternehmen wie Nomura und Julius Baer haben in diesem Sommer ihre Krypto-Aktivitäten in aufstrebenden Zentren wie Dubai ausgeweitet, wo die Regulierungsbehörden fortschrittlicher in Bezug auf digitale Vermögenswerte sind. Paul Maley äußerte sich dazu wie folgt: „Angesichts der erwarteten Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte in Billionenhöhe ist dies sowohl für Investoren als auch für Unternehmen eine Top-Priorität.“ Daher müssen Depotbanken sich darauf vorbereiten, ihre Kunden in diesem Bereich zu unterstützen. Die Deutsche Bank hatte bereits im vergangenen Jahr ihre Absicht angekündigt, in den Bereich der digitalen Verwahrungsdienstleistungen vorzustoßen, jedoch waren zu diesem Zeitpunkt nur wenige Details bekannt. Im Februar beteiligte sich die Deutsche Bank gemeinsam mit der Credit Suisse Group AG, der Pictet Group und der Arab Bank Switzerland Ltd. an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen Dollar für das in Genf ansässige Unternehmen Taurus.