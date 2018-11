Euro/Dollar Berg- und Talfahrt beim Eurokurs

Aus Protest gegen die von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Brexit-Vereinbarung mit der Europäischen Union traten gleich mehrere Regierungsmitglieder zurück, darunter der für den Brexit zuständige Minister Dominic Raab. In einer turbulenten Parlamentsdebatte wurde die Vereinbarung von vielen Abgeordneten massiv kritisiert. Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg sprach sich für ein Misstrauensvotum gegen Regierungschefin May aus.