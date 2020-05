Euro/Dollar Euro bewegt sich nach Kurssprung kaum

Der Eurokurs hat sich am Freitagmorgen weitgehend stabil gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0961 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.