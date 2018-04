Euro/Dollar : Euro erholt sich leicht

Frankfurt/MainDer Euro hat sich am Donnerstag leicht erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2175 US-Dollar. Am Vortag war sie mit 1,2160 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang März gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2185 Dollar festgesetzt.