Euro/Dollar Euro fällt auf tiefsten Stand seit neun Monaten

Der Euro-Kurs ist am Donnerstag deutlich unter 1,17 Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1666 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit dem vergangenen November. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1723 Dollar festgesetzt.