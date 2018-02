Euro/Dollar : Euro fällt deutlich unter 1,23 US-Dollar

New YorkDer Kurs des Euro ist am Dienstag deutlich unter die Marke von 1,23 US-Dollar gefallen. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten für Auftrieb beim Dollar. Im Gegenzug fiel der Euro am Nachmittag auf ein Tagestief bei 1,2234 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2301 (Montag: 1,2320) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8129 (0,8117) Euro.