Euro/Dollar Euro fällt erstmals seit Mai 2020 unter 1,10 Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren gefallen. Am Freitagmittag liegt die Gemeinschaftswährung 0,6 Prozent im Minus bei 1,0998 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,1076 Dollar festgesetzt.