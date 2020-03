Euro/Dollar Euro fällt unter 1,13 US-Dollar – Yen legt deutlich zu

Außerdem gilt es als denkbar, dass die Kapitalanforderungen für die Banken reduziert werden, um deren Spielraum für die Kreditvergabe zu erhöhen. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87690 (0,87385) britische Pfund, 118,55 (118,65) japanische Yen und 1,0591 (1,0594) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1649 Dollar gehandelt. Das war in etwa so viel wie am Vortag.