Euro/Dollar Euro fällt unter 1,16 US-Dollar – Tiefster Stand seit 14 Monaten

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag unter die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1589 Dollar. Mit zeitweise 1,1568 Dollar war sie am Mittag noch auf den niedrigsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1579 (Mittwoch: 1,1654) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8636 (0,8581) Euro.