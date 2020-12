Euro/Dollar Euro fällt unter 1,22 US-Dollar – Britisches Pfund weiter unter Druck

Der Euro ist am Montag unter Druck geblieben und unter die Marke von 1,22 US-Dollar gefallen. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2188 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Eurokurs am Freitag auf 1,2259 Dollar festgesetzt. Erst in der vergangenen Woche hatte der Euro allerdings mit rund 1,2273 Dollar einen Höchststand seit April 2018 erreicht.