Euro/Dollar Euro gibt nach - Coronavirus treibt Anleger in sichere Häfen

Das Geschehen an den Finanzmärkten wird weiter dominiert durch das sich ausbreitende Coronavirus. Nach erheblichen Kursverlusten am Montag fielen die Verluste am Dienstag geringer aus. Die Anleger bleiben aber verunsichert, wie die anhaltend hohe Nachfrage nach als sicher empfundenen Währungen zeigt. Am Dienstag standen der japanische Yen und der Schweizer Franken weiter hoch im Kurs. Beide Währungen gelten unter Anlegern als Rückzugsort in unsicheren Zeiten.