Euro/Dollar Euro gibt vor wichtigen Konjunkturdaten nach

Der Euro ist am Mittwoch vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten leicht gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1920 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor am Dienstagnachmittag auf 1,1894 Dollar festgesetzt.