Euro/Dollar : Euro gleicht Verluste aus - Türkische Lira bleibt unter Druck

Ungeachtet der leichten Erholung am Nachmittag wird der Euro nach wie vor durch den rasanten Kursverfall der Lira belastet. Die türkische Währung ist sehr schwach in die neue Woche gestartet und verzeichnete zweistellige prozentuale Wertverluste. Zeitweise mussten mehr als sieben Lira für einen Dollar gezahlt werden, für einen Euro wurden erstmals mehr als acht Lira fällig. Eine deutliche Erholung gab es im Anschluss nicht. Die Entwicklung rief am Markt Sorgen um einige europäische Banken hervor, die viel Geld in der Türkei investiert haben.