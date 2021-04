Euro/Dollar Euro hält Gewinne und notiert über 1,18 Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1806 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Euro konnte damit die Gewinne aus dem Montaghandel halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1746 Dollar festgesetzt.