Euro/Dollar : Euro hält Gewinne von Freitag

FrankfurtDer Euro hat am Montag die Gewinne von Freitag gehalten. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,1272 US-Dollar und lag damit etwa auf dem Niveau von Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1253 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8887 Euro.