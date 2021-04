Euro/Dollar Euro hält seine Gewinne und notiert auf Vortagesniveau

Der Euro hat sich am Mittwoch nach den Kursgewinnen der vergangenen beiden Handelstage kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1872 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1812 Dollar festgesetzt.