Euro/Dollar Euro im Aufwind – Fed-Entscheidung gibt Rückenwind

Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne vom Vorabend ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1859 Dollar und damit so viel wie seit gut zwei Wochen nicht mehr. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1807 Dollar festgesetzt.