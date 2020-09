Euro/Dollar Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Zu Beginn der neuen Handelswoche wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1834 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1842 Dollar festgesetzt.