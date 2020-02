Euro/Dollar Euro knapp über Viermonatstief

Der Euro hat am Freitag knapp über seinem am Vortag erreichten viermonatigen Tiefstand notiert. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,0980 US-Dollar. Am Donnerstagabend war sie mit 1,0965 Dollar auf den tiefsten Stand seit Oktober gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkur am Donnerstagnachmittag auf 1,1003 festgesetzt.