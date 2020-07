Euro/Dollar Euro kratzt an der Marke von 1,13 US-Dollar

An Konjunkturdaten werden zu Wochenbeginn in der Euro-Zone Auftragsdaten aus der deutschen Industrie erwartet. Für den Berichtsmonat Mai wird mit einer starken Erholung nach dem drastischen Einbruch in der Corona-Krise gerechnet. In den USA steht mit dem ISM-Index für die Dienstleister ein wichtiger konjunktureller Frühindikator an.