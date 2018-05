Euro/Dollar : Euro-Kurs gibt etwas nach

Im weiteren Tagesverlauf stehen außerdem erste wichtige Konjunkturdaten in dieser Woche auf dem Programm und dürften stärker in den Fokus der Anleger rücken. Am Vormittag werden Kennzahlen zu stark beachteten Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone erwartet. Außerdem könnte am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed für Impulse sorgen.