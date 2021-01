Euro/Dollar Euro-Kurs gibt leicht nach

Die starken Kursverluste zur Wochenmitte konnten immerhin eingegrenzt werden. Am Mittwoch hatten unter anderem Aussagen von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot die Gemeinschaftswährung belastet. Der Gouverneur der Notenbank der Niederlande hatte in einem Interview deutlich gemacht, dass die EZB über Instrumente verfüge, die man falls notwendig gegen einen zu starken Kursanstieg des Euros einsetzen könnte. In den vergangenen Monaten hatte eine Dollar-Schwäche mehrfach für Auftrieb beim Euro gesorgt.