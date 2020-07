Euro/Dollar Euro-Kurs hält sich in der Nähe von 1,14-Dollar-Marke

Für neue Impulse am Devisenmarkt könnten noch einige wichtige Konjunkturdaten sorgen, die kurz vor dem Wochenende auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag werden Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Euro-Zone erwartet und am Nachmittag Daten zur Konsumlaune in den USA, die vor dem Hintergrund der jüngsten Zuspitzung der Coronakrise in den Vereinigten Staaten im Fokus der Anleger stehen.