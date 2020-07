Euro/Dollar Euro-Kurs kann vom EU-Kompromiss nicht profitieren

Der Euro hat am Dienstag trotz einer Einigung auf ein großes Corona-Finanzpaket auf EU-Ebene nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1430 Dollar. In der Nacht auf Dienstag war sie noch auf einen viermonatigen Höchststand von 1,1469 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1448 Dollar festgesetzt.