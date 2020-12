Euro/Dollar Euro-Kurs legt zu

Der Euro ist am Montag deutlich über 1,22 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2227 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs vor den Weihnachtsfeiertagen noch unter 1,22 Dollar gerutscht war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Donnerstag auf 1,2193 Dollar festgesetzt.