Euro/Dollar Euro-Kurs steigt - Dollar bei Anlegern nicht gefragt

FrankfurtDer Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer Dollar-Schwäche. Am frühen Morgen stieg der Kurs des Euro zeitweise bis auf 1,1572 US-Dollar und wurde zuletzt wieder etwas tiefer bei 1,1555 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1500 Dollar festgesetzt.