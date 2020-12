Euro/Dollar Euro-Kurs steigt etwas

Als Ursache für die Kauflaune an den Finanzmärkten wurde eine Aufstockung des staatlichen Konjunkturpakets in den USA im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie genannt. Das US-Repräsentantenhaus hatte zuvor für eine Anhebung der Hilfszahlungen an Bürger gestimmt. In der Kongresskammer kam bei einer Abstimmung am Montag (Ortszeit) die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um die Direkthilfen von 600 auf 2000 Dollar pro Kopf anzuheben.