Euro/Dollar Euro-Kurs steigt zum Wochenbeginn leicht

Der Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1440 Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht. Der Euro liegt weiter in der Nähe seines höchsten Standes seit März. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1428 Dollar festgesetzt.