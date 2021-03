Euro/Dollar Euro-Kurs steuert in Richtung der Marke von 1,20 Dollar

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag seine am Vorabend erzielten Gewinne weitgehend gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1970 US-Dollar. Am Mittwochabend hatte der Euro nach den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed um knapp einen Cent zugelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1907 Dollar festgesetzt.